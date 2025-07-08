В Азербайджане предложено изменение названия и учебной программы по специальности "Журналистика"

БАКУ /Trend/ - Выдвинуто предложение об изменении названия и учебной программы по специальности "Журналистика" в соответствии с современными требованиями.

Как сообщает Trend, с таким предложением выступил профессор Бакинского государственного университета, заслуженный журналист Гулу Магеррамли на "круглом столе" в рамках конференции "Роль общенационального лидера Гейдара Алиева в развитии медиа".

По его мнению, быстрые изменения в этой сфере, развитие цифровых медиа делают это необходимым.

"Программа должна включать в себя как теоретические знания, так и практические навыки, должны быть четко определены направления", - сказал Г.Магеррамли.

По его мнению, замена в названии специальности слова "журналистика" на более широкое и всеобъемлющее понятие, такое как "коммуникация и журналистика", более полно выразит изменения в этой сфере и будет соответствовать содержанию специальности.

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