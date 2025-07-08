Ильдырыму Велиеву присвоено высшее специальное звание государственного советника юстиции III класса - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Ильдырыму Велиеву присвоено высшее специальное звание государственного советника юстиции III класса.

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с этим, сообщает Trend.

"Руководствуясь пунктом 24 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

Присвоить заведующему отделом надзора за исполнением и кадровых вопросов службы секретаря Совета безопасности Азербайджанской Республики Ильдырыму Имран оглу Велиеву высшее специальное звание государственного советника юстиции III класса", - говорится в документе.