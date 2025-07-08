Демаркация оставшихся участков на границе Кыргыстана и Таджикистана будет завершена в ближайшее время - Садыр Жапаров

БИШКЕК/Trend/ - Президент Кыргызстана Садыр Жапаров встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в рамках государственного визита в Таджикистан.

Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на администрацию кыргызского президента.

В ходе переговоров стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, включая развитие социальной инфраструктуры в отдельных районах и укрепление взаимодействия на многосторонних площадках. Особое внимание уделялось вопросам, важным для жителей приграничных территорий.

Рахмон отметил, что отношения между Кыргызстаном и Таджикистаном находятся на подъеме. Он подчеркнул успешное завершение процесса делимитации государственной границы и активное продвижение работ по ее демаркации.

Президент Таджикистана также отметил динамичное развитие торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей между двумя странами, подчеркнув важность тесного взаимодействия в сфере безопасности.

В свою очередь Жапаров поблагодарил за приглашение и теплый прием со стороны таджикского народа. Он подчеркнул, что завершение делимитации границы стало важным шагом для укрепления безопасности и стабильности как в Кыргызстане и Таджикистане, так и в регионе в целом.

Президент выразил уверенность, что процесс демаркации оставшихся участков будет завершен в ближайшее время согласно согласованному графику. Жапаров также отметил надежду на конструктивные переговоры, которые позволят определить приоритетные направления кыргызско-таджикского сотрудничества.

После встречи в формате тет-а-тет Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон продолжат переговоры в расширенном формате.