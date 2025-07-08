Иран наращивает экспорт через провинцию Хузестан

БАКУ /Trend/ - Экспорт продукции через таможенные пункты провинции Хузестан на юго-западе Ирана увеличился на 11% в стоимостном выражении и на 2% в весовом за первые три месяца текущего иранского года (с 21 марта по 21 июня 2025 года) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 20 марта по 20 июня 2024 года).

Об этом сообщил в ходе брифинга начальник таможенного управления провинции Хузестан Бехруз Карабейги, передает Trend.

По его словам, за указанный период через таможенные пункты провинции было экспортировано 5,95 млн тонн продукции на сумму около 2,1 млрд долларов.

Чиновник отметил, что основными направлениями экспорта стали Ирак, Китай, ОАЭ, Турция, Оман, Индия, Афганистан, Кувейт и Гана. Так, только в Ирак за три месяца было экспортировано 523 тыс. тонн продукции на сумму 2 млн долларов.

"В основном через таможни провинции вывозились природный газ, пропан, полиэтилен, пентан, стальные заготовки, клапаны и другая продукция", – добавил Карабейги.

Он также сообщил, что за этот же период через таможенные пункты провинции было импортировано 5,04 млн тонн продукции на сумму около 1,6 млрд долларов. При этом импорт сократился на 26% в стоимостном выражении, но вырос на 28% в весовом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно данным Таможенной администрации Ирана, за первые три месяца текущего года общий объем не нефтяного экспорта страны составил 34,5 млн тонн на сумму около 11,7 млрд долларов. Это на 14,4% меньше по стоимости и на 9,3% меньше по весу по сравнению с тем же периодом прошлого года (с 20 марта по 20 июня 2024 года).

Импорт не нефтяной продукции за три месяца составил 9 млн тонн на сумму 13 млрд долларов, снизившись на 11,7% в стоимостном выражении и на 4,35% в весовом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.