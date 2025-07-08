Оператор IGB начинает оценку спроса на расширение мощности газопровода

БАКУ/Trend/ - Независимый оператор газового интерконнектора Греция–Болгария (IGB) – компания ICGB – запускает необязывающую фазу процесса оценки интереса рынка к расширению пропускной способности газопровода, сообщили Trend в ICGB

«Оценка, проводимая в тесной координации с соседними операторами газотранспортных систем, определит целесообразность увеличения технической мощности IGB с 3 до 5 млрд кубометров в год. Заинтересованные участники рынка приглашаются подать свои необязывающие заявки до 1 сентября 2025 года», – отметили в компании.

«Расширение мощности IGB – стратегический шаг для всего региона, – заявили исполнительные директоры ICGB Георги Сатлас и Теодора Георгиева. – Будучи первым маршрутом поставок диверсифицированного природного газа в Болгарию, IGB играет критическую роль в обеспечении надежной и устойчивой энергетики для Юго-Восточной Европы. Мы твердо привержены данному процессу и намерены совместно с нашими партнерами повышать связанность и устойчивость энергоснабжения в регионе».

После завершения этой фазы ICGB и соседние операторы подготовят отчеты по оценке спроса для каждого пункта межсистемного соединения. Эти документы станут основой для возможных дальнейших шагов, включая разработку проектных предложений, проведение консультаций и получение регуляторного одобрения.

Отметим, что газовый интерконнектор Греция–Болгария управляется совместным предприятием ICGB AD, зарегистрированным в Болгарии в 2011 году. Акционерами являются BEH EAD (50%) и IGI Poseidon (50%). При этом IGI Poseidon зарегистрирована в Греции и принадлежит поровну греческой компании DEPA International Projects (50%) и итальянской энергетической группе Edison S.p.A (50%).

Согласно своему уставу, ICGB AD является владельцем газопровода IGB, финансирует его реализацию, распределяет его транспортные мощности и получает доходы от транспортировки природного газа.

Газопровод IGB соединяется с национальной газотранспортной системой Греции (DESFA) и Трансадриатическим газопроводом (TAP) в районе Комотини (Греция), а также с болгарской газотранспортной системой (Bulgartransgaz EAD) в районе Стара-Загора. Общая длина газопровода составляет 182 км, диаметр трубы – 32 дюйма, а текущая пропускная способность достигает 3 млрд кубометров в год в направлении Греция – Болгария. В зависимости от рыночного интереса и возможностей соседних газотранспортных систем мощность IGB предусмотрена с возможностью увеличения до 5 млрд кубометров в год.