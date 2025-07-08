Михаил Гусман предложил провести конференцию о роли Президента Ильхама Алиева в развитии медиа

БАКУ/Trend/ - Имеет смысл провести конференцию в ноябре о роли Президента Ильхама Алиева в развитии медиа.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман на конференции на тему «Роль общенационального лидера Гейдара Алиева в развитии медиа», организованной Агентством по развитию медиа.

«В ноябре этого года исполнится пять лет со дня действительно великой Победы Азербайджана. Об этом будут говорить, об этом будут писать. Но я бы обратиться к руководству Азербайджана. Имеет смысл провести конференцию в ноябре о роли Президента Ильхама Алиева в развитии медиа. Это будет очень справедливая и нужная конференция», - сказал он.

Гусман подчеркнул, что те интервью, которые дал Президент Ильхам Алиев во время 44-дневной войны, — это величайший пример фантастической профессиональной журналистской дипломатии.

«Я знаю, что есть книга с этими интервью, но, мне кажется, это заслуживает отдельного разговора и отдельного анализа. Я буду счастлив, если такая конференция будет. Заранее попрошусь участвовать», - сказал он.

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