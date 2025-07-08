Расширяются полномочия Кабинета министров Нахчывана

БАКУ /Trend/ - Расширяются полномочия Кабинета министров Нахчыванской Автономной Республики.

Как сообщает Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте "Об утверждении изменений в Конституцию Нахчыванской Автономной Республики", который обсуждался сегодня на заседании Милли Меджлиса.

Согласно законопроекту, Кабинет министров Нахчыванской АР с согласия Президента Азербайджанской Республики создает и ликвидирует центральные органы исполнительной власти в рамках расходов, предусмотренных для исполнительной власти в государственном бюджете Автономной Республики. Также в соответствии с Конституцией, он будет решать вопросы, вытекающие из осуществления исполнительной власти в Нахчыванской АР, а также другие вопросы, отнесенные Президентом Азербайджанской Республики к его полномочиям.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

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