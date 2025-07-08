Парламент Азербайджана принял новый законопроект о газоснабжении

БАКУ /Trend/ - Определены основные принципы государственной политики, цели государственного регулирования и обязанности государства в секторе газоснабжения.
Как передает Trend, эти положения нашли отражение в обсуждаемом сегодня на заседании Милли Меджлиса Азербайджана законопроекте "О газоснабжении".
Основными принципами государственной политики в секторе газоснабжения будут следующие:
- надёжность, устойчивость, безопасность и эффективность системы газоснабжения;
- эффективность и прозрачность управления и регулирования в секторе газоснабжения;
- обеспечение равного и недискриминационного доступа к услугам субъектов газоснабжения, а также к газовой сети.
Целями государственного регулирования в секторе газоснабжения определены:
- обеспечение энергетической безопасности;
- достижение баланса интересов между субъектами газоснабжения и потребителями;
- надёжное, качественное, безопасное и бесперебойное обеспечение потребителей доступным газом.
Обязанности государства в секторе газоснабжения будут включать в себя:
- развитие регионального сотрудничества, поддержку частных инвестиций и устойчивого экономического развития;
- создание благоприятной инвестиционной среды;
- предотвращение, ограничение и устранение монополистической деятельности в секторе газоснабжения;
- обеспечение эффективной и безопасной эксплуатации объектов газоснабжения;
- защиту прав потребителей;
- регулирование деятельности субъектов естественных и государственных монополий;
- содействие эффективному использованию энергетических ресурсов;
- обеспечение реализации мероприятий в области охраны окружающей среды;
- осуществление государственного контроля, включая мониторинг в секторе газоснабжения;
- установление регулируемых цен (тарифов) в секторе газоснабжения;
- обеспечение предоставления потребителям качественных услуг;
- минимизацию затрат на транспортировку, распределение, хранение и продажу газа, а также предотвращение изменения цен (тарифов) без экономических оснований.
Законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.
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