Парламент Азербайджана принял новый законопроект о газоснабжении

БАКУ /Trend/ - Определены основные принципы государственной политики, цели государственного регулирования и обязанности государства в секторе газоснабжения.

Как передает Trend, эти положения нашли отражение в обсуждаемом сегодня на заседании Милли Меджлиса Азербайджана законопроекте "О газоснабжении".

Основными принципами государственной политики в секторе газоснабжения будут следующие:

- надёжность, устойчивость, безопасность и эффективность системы газоснабжения;

- эффективность и прозрачность управления и регулирования в секторе газоснабжения;

- обеспечение равного и недискриминационного доступа к услугам субъектов газоснабжения, а также к газовой сети.

Целями государственного регулирования в секторе газоснабжения определены:

- обеспечение энергетической безопасности;

- достижение баланса интересов между субъектами газоснабжения и потребителями;

- надёжное, качественное, безопасное и бесперебойное обеспечение потребителей доступным газом.

Обязанности государства в секторе газоснабжения будут включать в себя:

- развитие регионального сотрудничества, поддержку частных инвестиций и устойчивого экономического развития;

- создание благоприятной инвестиционной среды;

- предотвращение, ограничение и устранение монополистической деятельности в секторе газоснабжения;

- обеспечение эффективной и безопасной эксплуатации объектов газоснабжения;

- защиту прав потребителей;

- регулирование деятельности субъектов естественных и государственных монополий;

- содействие эффективному использованию энергетических ресурсов;

- обеспечение реализации мероприятий в области охраны окружающей среды;

- осуществление государственного контроля, включая мониторинг в секторе газоснабжения;

- установление регулируемых цен (тарифов) в секторе газоснабжения;

- обеспечение предоставления потребителям качественных услуг;

- минимизацию затрат на транспортировку, распределение, хранение и продажу газа, а также предотвращение изменения цен (тарифов) без экономических оснований.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

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