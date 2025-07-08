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Группе сотрудников органов дипломатической службы Азербайджана присвоены дипломатические ранги - Распоряжение

Политика Материалы 8 июля 2025 17:03 (UTC +04:00)
Группе сотрудников органов дипломатической службы Азербайджана присвоены дипломатические ранги - Распоряжение

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Группе сотрудников органов дипломатической службы Азербайджанской Республики присвоены дипломатические ранги.

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с этим, сообщает Trend .

"Руководствуясь пунктом 24 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

Присвоить дипломатические ранги следующим сотрудникам органов дипломатической службы Азербайджанской Республики:

чрезвычайный и полномочный посланник первого класса

Мамедову Ильхаму Нариман оглу

Мардалиеву Сеймуру Гурбан оглу

чрезвычайный и полномочный посланник второго класса

Мамедову Раману Агамалы оглу

Сафаровой Наргиз Аббасгулу гызы", - говорится в документе.

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