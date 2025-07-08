Группе сотрудников органов дипломатической службы Азербайджана присвоены дипломатические ранги - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Группе сотрудников органов дипломатической службы Азербайджанской Республики присвоены дипломатические ранги.
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с этим, сообщает Trend .
"Руководствуясь пунктом 24 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:
Присвоить дипломатические ранги следующим сотрудникам органов дипломатической службы Азербайджанской Республики:
чрезвычайный и полномочный посланник первого класса
Мамедову Ильхаму Нариман оглу
Мардалиеву Сеймуру Гурбан оглу
чрезвычайный и полномочный посланник второго класса
Мамедову Раману Агамалы оглу
Сафаровой Наргиз Аббасгулу гызы", - говорится в документе.