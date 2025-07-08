В Карабахском университете начнет функционировать факультет медицины и наук о здоровье

БАКУ /Trend/ - С нового учебного года в Карабахском университете начнет свою деятельность факультет медицины и наук о здоровье.

Как сообщили Trend в университете, на факультете будут реализованы 6-летняя программа по специальности «Медицина (лечебное дело)» и 4-летняя программа по специальности «Медицинская сестра (брат)», разработанные совместно местными и зарубежными экспертами на основе международного опыта. Прием студентов на факультет будет осуществляться по 70 плановым местам по специальности «Медицина (лечебное дело)» и 30 местам по специальности «Медицинская сестра (брат)».

Современная образовательная модель, которая будет применяться на факультете, позволит студентам воплотить теоретические знания в практические навыки. Наряду с этим, будет внедрена интегрированная и междисциплинарная модель образования, направленная на развитие мультидисциплинарного подхода. Кроме того, студентам будут предоставлены различные возможности для проведения научных исследований и развития лидерских качеств.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!