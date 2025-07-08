В Агдаме будет создано предприятие по производству лифтов и эскалаторов
Фото: Агентство по развитию экономических зон
Предприятие будет действовать на основе передовых китайских технологий
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