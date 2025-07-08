Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Обнародовано число лиц, реадмиссированных в Азербайджан

Общество Материалы 8 июля 2025 18:37 (UTC +04:00)
Обнародовано число лиц, реадмиссированных в Азербайджан
Фото: Государственная Миграционная Служба Азербайджанской Республики

Читайте Trend в

Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В рамках подписанных Азербайджанской Республикой и действующих соглашений о реадмиссии в 2020-2024 годах была осуществлена реадмиссия 1 696 человек из 16 стран.

Об этом сообщили в Государственной миграционной службе в ответ на запрос Trend.

Было отмечено, что за первые 5 месяцев 2025 года была осуществлена реадмиссия 164 человек из 10 стран.

Эти лица были реадмиссированы из европейских стран.

Отметим, что реадмиссия - это процесс возвращения иностранных граждан и лиц без гражданства в страну, гражданами которой они являются, или в страну, где они ранее проживали, когда их пребывание на территории другой страны признано незаконным.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости