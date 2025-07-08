Обнародовано число лиц, реадмиссированных в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - В рамках подписанных Азербайджанской Республикой и действующих соглашений о реадмиссии в 2020-2024 годах была осуществлена реадмиссия 1 696 человек из 16 стран.

Об этом сообщили в Государственной миграционной службе в ответ на запрос Trend.

Было отмечено, что за первые 5 месяцев 2025 года была осуществлена реадмиссия 164 человек из 10 стран.

Эти лица были реадмиссированы из европейских стран.

Отметим, что реадмиссия - это процесс возвращения иностранных граждан и лиц без гражданства в страну, гражданами которой они являются, или в страну, где они ранее проживали, когда их пребывание на территории другой страны признано незаконным.

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