Учебная программа факультета журналистики должна измениться - член MEDİA

БАКУ /Trend/ - Учебная программа факультета журналистики должна измениться, сейчас самое время для этого.

Об этом заявил декан факультета журналистики Бакинского государственного университета, член Наблюдательного совета Агентства развития медиа (MEDİA) Вугар Зифароглу во время выступления на круглом столе в рамках конференции "Роль общенационального лидера Гейдара Алиева в развитии медиа", сообщает Trend .

"Программа должна отвечать требованиям современности. Это не только является адаптацией к технологическим инновациям, но и требует подхода, отвечающего вызовам информационного общества, новым профессиональным стандартам и трансформации журналистики", – отметил В.Зифароглу.

Говоря о важности медиаграмотности, декан отметил необходимость специализации в этой области.

"На факультете журналистики предмет по медиаграмотности уже включен в учебную программу. Но этого недостаточно. Должна быть специализация по медиаграмотности, чтобы можно было готовить специалистов в этой области, и они могли бы преподавать в средних школах, университетах. В Западной Европе медиаграмотность преподается в средних школах с конца 1940-х годов, а в Турции - с середины 1970-х годов.

Сегодня дезинформация широко распространена. Эффективный способ предотвратить это - интегрировать медиаграмотность в обучение. В этом случае аудитория сможет как различать достоверные источники информации, так и анализировать полученную информацию. Это также в некотором смысле предотвратит распространение дезинформации. То есть медиаграмотность уже стала необходимостью не только для журналистов, но и для всех членов общества. Вот почему так важно обучать будущих журналистов этой сфере отдельно", - отметил он.

Декан добавил, что в эпоху, когда современные медиа быстро меняются, невозможно двигаться вперед с традиционными методами обучения, и обновление программ, а также развитие цифровых навыков обучающихся должны стать одной из основных целей.

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