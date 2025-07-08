Проект Lapis Lazuli играет важную роль в повышении транзитного потенциала Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Продолжаются обсуждения между Баку и Кабулом по поводу развития Лазуритового коридора (Lapis Lazuli).

Как сообщает Trend, этот коридор считается одним из самых перспективных альтернативных маршрутов для внешней торговли Афганистана. Данный вопрос обсуждался на встрече вице-премьера Афганистана по экономическим вопросам Абдула Гани Барадара с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым. Глава азербайджанского правительства заявил о готовности страны увеличить объемы экспорта и импорта с Афганистаном.

Коридор Lapis Lazuli представляет собой международный маршрут для торговли и перевозок. Пятистороннее соглашение о транзитном и транспортном сотрудничестве по данному маршруту было подписано 15 ноября 2017 года в Ашхабаде на полях VII региональной конференции экономического сотрудничества по Афганистану между Афганистаном, Туркменистаном, Азербайджаном, Грузией и Турцией. Коридор берет начало в северных афганских портах Акина и Торгунди, проходит через туркменский порт Туркменбаши, затем по Каспийскому морю до Баку, оттуда через Тбилиси и Батуми выходит на турецкие города Карс и Стамбул. На последнем этапе он соединяется с Европой. Коридор Lapis Lazuli является самым удобным и недорогим маршрутом для перевозки грузов из Афганистана и Азии.

Основная цель этого коридора - снизить зависимость Афганистана от пакистанского порта Карачи, устранить торговые барьеры, сократить операционные расходы и укрепить региональное сотрудничество.

Торговые товары Афганистана - в частности, сушеные фрукты, лекарственные растения и полезные ископаемые - будут вывозиться на международные рынки именно по этому коридору. Азербайджан играет важную роль в развитии этого маршрута и стремится укрепить экономические связи с Афганистаном.

В целом этот транспортный коридор между Баку и Кабулом представляет собой важный проект для укрепления региональной экономической интеграции и развития торговых связей.

Для повышения эффективности коридора предлагается внедрение цифровой системы TIR, что позволит сократить потери времени на пограничных переходах и ускорить грузоперевозки.

Этот проект имеет стратегическое значение не только для Афганистана и Азербайджана, но и для всего региона Южной Азии и Южного Кавказа.

Значение транспортного коридора Lapis Lazuli для Азербайджана многогранно и он способствует укреплению как экономических, так и геополитических позиций страны. Азербайджан является важным транзитным узлом на этом маршруте. Грузы из Афганистана, Туркменистана и других стран Центральной Азии будут проходить через территорию Азербайджана, что приведет к развитию местного бизнеса и логистического сектора.

Увеличивая товарооборот с Афганистаном и другими регионами, Азербайджан расширит свой экспортный потенциал. Развитие коридора привлекает инвестиции в портовую, транспортную и логистическую инфраструктуру страны. Это интегрирует Азербайджан в региональные процессы на более глубоком уровне, а также способствует созданию стратегических партнерств. Кроме того, соединение Европы и Азии через этот коридор усиливает позиции Азербайджана в глобальных торговых сетях.

Актуальность международного транзитного коридора Lapis Lazuli также способствует раскрытию потенциала Среднего коридора, сокращая сроки доставки грузов. Азербайджан ставит цель довести долю грузоперевозок по железной дороге до 30% к 2053 году. В то время как объем грузов, перевозимых по данному транспортному коридору, приближается к 3 миллионам тонн, в будущем ожидается увеличение этого показателя до 10 миллионов тонн.

Транспортный коридор Lapis Lazuli является для Азербайджана одним из ключевых стратегических проектов в сфере транспорта и логистики. Этот проект укрепляет позиции страны в региональной и международной торговле, ускоряет экономическое развитие и расширяет ее геополитическое влияние. Lapis Lazuli играет важную роль в повышении транзитного потенциала Азербайджана и углублении регионального сотрудничества.

Проект транспортного коридора носит название Lapis Lazuli, поскольку именно по этому пути более двух тысячелетий назад афганский лазурит и другие полудрагоценные камни доставлялись на Кавказ, Балканы, в Северную Африку и Европу.

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