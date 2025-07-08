Обсуждены перспективы расширения сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном

БАКУ /Trend/ - 8 июля премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов провел встречу с делегацией во главе с председателем Национальной ассамблеи Пакистана Сардаром Аязом Садигом, находящейся с официальным визитом в нашей стране.

Как сообщили Trend в Кабинете министров, на встрече была подчеркнута динамика развития братских отношений между Азербайджаном и Пакистаном, основанных на взаимном доверии и поддержке.

Было выражено удовлетворение высоким уровнем политического диалога между двумя странами.

Отмечено значение межпарламентского сотрудничества, подчеркнуто, что взаимовыгодные связи, установленные между законодательными органами Азербайджана и Пакистана, вносят положительный вклад во всестороннее развитие межгосударственных отношений.

В ходе встречи также были обсуждены перспективы расширения сотрудничества между двумя странами в различных сферах, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!