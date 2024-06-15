Байдену и Трампу не разрешат взять на дебаты конспекты выступлений

БАКУ /Trend/ - Президент США Джо Байден и его предшественник Дональд Трамп, претендующие на пост президента на выборах в ноябре, смогут взять на дебаты только ручку, бумагу и бутылку воды. Об этом сообщила телекомпания CNN, организующая поединок между ними 27 июня в Атланте, штат Джорджия, передает Trend.

Сообщается, что встреча продлится 1,5 часа, с двумя рекламными паузами, и Байдену и Трампу будет запрещено взаимодействовать с сотрудниками своих предвыборных штабов. Предварительно подготовленные тексты выступлений также не допускаются.

Дебаты пройдут без зрителей на съемочной площадке. Во время выступления одного из кандидатов микрофон его оппонента будет отключен.

В мае Байден и Трамп согласились провести теледебаты 27 июня на канале CNN. Позже Байден заявил, что готов также принять участие в дебатах на канале ABC 10 сентября. Трамп подтвердил свое участие в этих дебатах. Однако, предвыборный штаб Байдена отказался от предложения Трампа провести третий раунд дебатов, помимо двух уже согласованных.