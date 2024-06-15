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Вратарь сборной Монтенегро по футболу умер в возрасте 26 лет

Общество Материалы 15 июня 2024 16:52 (UTC +04:00)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend/ - Вратарь сборной Монтенегро по футболу Матия Шаркич скончался.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на İdman.biz, вратарь, защищавший цвета английского клуба "Миллуолл", скончался в возрасте 26 лет.

Товарищ по сборной футболистов "Карабаха" Марко Янковича и Марко Вешовича почувствовал себя плохо в своем доме в Будве. Врачи не смогли спасти ему жизнь.

Отметим, что голкипер, сыгравший за сборную 9 игр, 10 дней назад участвовал в матче против Бельгии.

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