Вратарь сборной Монтенегро по футболу умер в возрасте 26 лет

БАКУ /Trend/ - Вратарь сборной Монтенегро по футболу Матия Шаркич скончался.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на İdman.biz, вратарь, защищавший цвета английского клуба "Миллуолл", скончался в возрасте 26 лет.

Товарищ по сборной футболистов "Карабаха" Марко Янковича и Марко Вешовича почувствовал себя плохо в своем доме в Будве. Врачи не смогли спасти ему жизнь.

Отметим, что голкипер, сыгравший за сборную 9 игр, 10 дней назад участвовал в матче против Бельгии.

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