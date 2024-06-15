Иранские пограничники столкнулись с вооруженной группировкой на границе с Пакистаном

БАКУ /Trend/ - В приграничном районе Саравана провинции Систан и Белуджистан на северо-востоке Ирана произошел вооруженный инцидент между членами террористической группировки и сотрудниками пограничной службы Ирана.

Как сообщает в субботу Trend, об этом заявил командующий Пограничными войсками Ирана генерал Ахмед Али Годарзи.

По его словам, члены террористической группировки намеревались совершить диверсию, войдя в страну.

Годарзи сказал, что в результате вооруженного инцидента несколько членов террористической группировки получили ранения и отступили.

Иранский чиновник отметил, что при отступлении террористов было изъято большое количество взрывчатки, электронных средств и прочее.

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