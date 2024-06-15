Сборная Азербайджана по футболу проведет селекционные сборы

БАКУ /Trend/ - Сборная Азербайджана по футболу U16 проведет в Баку селекционные сборы.
Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на İdman.biz, U-16 будет тренироваться в Тренировочном центре национальных сборных с 18 по 24 июня.
В сборах примут участие две группы. Первая группа будет тренироваться 18-20 июня, вторая - 22-24 июня.
Список игроков, которые примут участие в первой группе (18-20 июня):
|
1
|
Акиф Аллахвердиев
|
Сабах
|
2
|
Мурад Мурадов
|
Зира
|
3
|
Имран Латифов
|
EFA
|
4
|
Али Новруззаде
|
Габала
|
5
|
Нурлан Мелеков
|
Сабаил
|
6
|
Камиль Гасанов
|
Сабаил
|
7
|
Абдулла Абдуллазаде
|
Зира
|
8
|
Шахрияр Мехбалыев
|
Габала
|
9
|
Ильяс Талыбзаде
|
Туран Товуз
|
10
|
Али Зейналов
|
Зира
|
11
|
Рауль Гулузаде
|
Зира
|
12
|
Субхан Рзаев
|
Габала
|
13
|
Улву Акперов
|
Габала
|
14
|
Эльфаг Гусейнов
|
Зира
|
15
|
Аллахверди Ширинов
|
Габала
|
16
|
Муса Мустафаев
|
Зира
|
17
|
Омар Юсифли
|
Габала
|
18
|
Азер Абышов
|
Зира
|
19
|
Мурад Гулиев
|
Араз-Нахчыван
|
20
|
Эльхан Алиев
|
Сабаил
|
21
|
Али Кичибеков
|
Turan Tovuz
|
22
|
Джавидан Гамидов
|
Сабаил
|
23
|
Нахид Рамазанов
|
Габала
|
24
|
Фарид Джавадлы
|
EFA
|
25
|
Ильхан Мамиев
|
УГИМ Шарур
|
26
|
Исмаил Сулейманов
|
Сабаил
|
27
|
Аббас Зейналов
|
EFA
|
28
|
Шамхал Гейдарли
|
Зира
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