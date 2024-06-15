Сборная Азербайджана по футболу проведет селекционные сборы

БАКУ /Trend/ - Сборная Азербайджана по футболу U16 проведет в Баку селекционные сборы.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на İdman.biz, U-16 будет тренироваться в Тренировочном центре национальных сборных с 18 по 24 июня.

В сборах примут участие две группы. Первая группа будет тренироваться 18-20 июня, вторая - 22-24 июня.

Список игроков, которые примут участие в первой группе (18-20 июня):