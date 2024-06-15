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Сборная Азербайджана по футболу проведет селекционные сборы

Общество Материалы 15 июня 2024 17:25 (UTC +04:00)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend/ - Сборная Азербайджана по футболу U16 проведет в Баку селекционные сборы.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на İdman.biz, U-16 будет тренироваться в Тренировочном центре национальных сборных с 18 по 24 июня.

В сборах примут участие две группы. Первая группа будет тренироваться 18-20 июня, вторая - 22-24 июня.

Список игроков, которые примут участие в первой группе (18-20 июня):

1
Акиф Аллахвердиев
Сабах
2
Мурад Мурадов
Зира
3
Имран Латифов
EFA
4
Али Новруззаде
Габала
5
Нурлан Мелеков
Сабаил
6
Камиль Гасанов
Сабаил
7
Абдулла Абдуллазаде
Зира
8
Шахрияр Мехбалыев
Габала
9
Ильяс Талыбзаде
Туран Товуз
10
Али Зейналов
Зира
11
Рауль Гулузаде
Зира
12
Субхан Рзаев
Габала
13
Улву Акперов
Габала
14
Эльфаг Гусейнов
Зира
15
Аллахверди Ширинов
Габала
16
Муса Мустафаев
Зира
17
Омар Юсифли
Габала
18
Азер Абышов
Зира
19
Мурад Гулиев
Араз-Нахчыван
20
Эльхан Алиев
Сабаил
21
Али Кичибеков
Turan Tovuz
22
Джавидан Гамидов
Сабаил
23
Нахид Рамазанов
Габала
24
Фарид Джавадлы
EFA
25
Ильхан Мамиев
УГИМ Шарур
26
Исмаил Сулейманов
Сабаил
27
Аббас Зейналов
EFA
28
Шамхал Гейдарли
Зира

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