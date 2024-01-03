Решение снести памятник Натаван в Эвиан-ле-Бен демонстрирует слепой расизм - Жан-Мишель Брюн

БАКУ /Trend/ - Решение снести памятник азербайджанской поэтессе Хуршидбану Натаван во французском городеЭвиан-ле-Бен демонстрирует слепой расизм.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в статье известного французского журналиста, главного редактора парижской онлайн-газеты La Gazette du Caucase Жан-Мишеля Брюна.

"В поддержку армянских сепаратистов город Эвиан-ле-Бен хочет снести памятник поэтессе Натаван. Спустя почти 30 лет азербайджанцы восстановили территориальную целостность своей страны. Территориальную целостность, признанную ООН четырежды подряд. Азербайджан и Армения теперь признают суверенитет друг друга, и сейчас вступили в фазу восстановления мира", - говорится в статье.

Однако, как отмечает Брюн, во Франции восходящие правые, за которыми следуют несколько заблудших социалистов, игнорируют эту перспективу. "Воодушевленный экстремистами диаспоры, которая в большей степени армянская, чем армяне в Армении, этот политический класс демонстрирует свое незнание истории и страны, где он никогда не был, продолжая упорно поддерживать представителей воображаемой «великой Армении». Приз за идиотизм, несомненно, достается городу Эвиан-ле-Бен, который только что накрыл тканью памятник принцессе-поэтессе Натаван, воздвигнутый в 2017 году. Это решение демонстрирует слепой расизм руководителей города, их невежество и бескультурье", - отмечает французский журналист.

Кем была поэтесса Натаван?

«Хуршидбану Натаван — азербайджанская поэтесса, известная своими лирическими стихами. Она родилась в Шуше в 1832 году. Натаван - дочь последнего правителя Карабаха Мехтигулу хана Джаваншира.

Французский писатель Александр Дюма рассказывал о своей встрече с ней в произведении «Путешествие на Кавказ». Впечатленный уровнем ее культуры, он был удивлен, узнав, что она прочитала все его произведения на французском языке. У них завязалась искренняя дружба. Дюма играл в шахматы с поэтессой, и результат партии был таков: Натаван победила Дюма. Ей было всего 26, а Дюма - 56. В награду за победу и в знак восхищения ее умом Дюма подарил Натаван привезенный им из Парижа бюст Наполеона и элегантные шахматы из слоновой кости. Подарок символизировал высокое уважение, с которым он относился к поэтессе как за ее шахматные навыки, так и за блестящую личность", - говорится в статье.

Брюн отмечает, что это событие увековечил художник Чингиз Мехбалиев в своей картине «Шахматная партия Хуршидбану Натаван и Александра Дюма».

«Натаван также была борцом за эмансипацию женщин. Ее замок в Шуше, который был почти полностью разрушен армянами в период оккупации, являлся культурным центром, куда приезжали поэты, музыканты и художники со всего Кавказа, чтобы продемонстрировать свое мастерство. В своем "Путешествии на Кавказ" Александр Дюма посвятил Азербайджану несколько глав. В частности, он описывает черты характера живущих там людей: "Когда о чем-то договариваешься с азербайджанцем, не обязательно просить у него подписанный документ. Если он пообещал, то это будет сделано". Его наблюдения об армянах в Азербайджане гораздо отличаются: "деспотичные, исповедуют разные религии, варвары, и только их прихоти являются правилами, только их воля – законом", - говорится в статье.

Брюн задается вопросом о том, пойдут ли власти города еще дальше.

"Решит ли мэрия снести здание, которое продолжает принимать сотни музыкантов и художников? Вопрос не такой уж нелепый. "Есть только две бесконечные вещи: Вселенная и глупость. Хотя насчет Вселенной я не уверен“ - говорил Альберт Эйнштейн. Похоже, невежество - прерогатива невежественных критиков Азербайджана. Достаточно послушать мэра Парижа, которая, несмотря ни на что, продолжает поддерживать армянских экстремистов и сейчас превратилась в посмешище в Интернете. Оппозиционный муниципальный советник сказал ей: «Все, к чему прикасался царь Мидас, превращалось в золото. У вас наоборот: все, к чему вы прикасаетесь, превращается в свинец». Женщина, набравшая 1,7 процента голосов на президентских выборах, ответила: "Я действительно не понимаю, о чем вы говорите, у меня давно нет машины". Она перепутала легендарного царя Фригии с компанией по ремонту автомобилей Midas.

Так что читайте, бедные избранные представители, труды Хуршидбану Натаван, свободолюбивой женщины, труды Низами Гянджеви или "Книгу Деде Горгуда", в которой говорится о правах человека и свободе народов. Никогда не поздно", - заключил он.