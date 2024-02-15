Заявления некоторых официальных лиц ЕС об азербайджанском "экспансионизме" безосновательны - Эльчин Амирбеков

БАКУ /Trend/ - Заявления некоторых официальных лиц ЕС об азербайджанском "экспансионизме" безосновательны.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал представитель Президента Азербайджанской Республики по особым поручениям Эльчин Амирбеков в интервью Brussels Signal.

Амирбеков опроверг утверждения главы внешнеполитического ведомства Европейской комиссии Жозепа Борреля, отметив, что у Азербайджана нет никаких планов или амбиций в отношении территории Армении.

"Утверждения, озвученные Жозепом Бореллем, совершенно не отражают реальность. Мы считаем эти обвинения безосновательными. Однако мы также исходим из понимания того, что Европейский союз в лице Шарля Мишеля заинтересован в развитии связей между ЕС и Азербайджаном, включая посредническую роль ЕС в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией. У Азербайджана нет территориальных претензий к Армении, Азербайджан десятилетиями боролся только за то, чтобы добиться восстановления своей территориальной целостности и суверенитета. Это полное восстановление целостности и суверенитета было достигнуто только в сентябре прошлого года", - сказал он.

Амирбеков подчеркнул необходимость обеспечения того, чтобы Армения не выдвигала никаких территориальных претензий к Азербайджану.

"На самом деле конституция Армении по-прежнему содержит территориальные претензии к Азербайджану, поскольку в ней содержится ссылка на декларацию независимости, принятую в 1991 году. В этой декларации было одобрено незаконное решение об объединении Армянской Советской Социалистической Республики с Карабахским регионом Азербайджана. Кроме того, парламент Армении принял ряд законов, которые запрещают любому армянскому официальному лицу подписывать какие-либо документы с любыми странами, которые подразумевали бы признание суверенитета Азербайджана над этим регионом. В дополнение к этому, после окончания второй Карабахской войны в 2020 году Армения подала многочисленные незаконные иски против Азербайджана в Европейский суд по правам человека. Документы, связанные с этими делами, четко свидетельствуют о территориальных претензиях Армении касательно Карабахского региона Азербайджана", - добавил он.