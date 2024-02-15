Очередное заседание парламента Азербайджана состоится завтра (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Очередное заседание Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана состоится 16 февраля.

Как сообщает Trend, заседание начнется в 10:00. В повестке заседания - назначение премьер-министра.

Отметим, что согласно статье 118 Конституции (Порядок назначения премьер-министра Азербайджанской Республики) премьер-министр Азербайджанской Республики назначается Президентом Азербайджанской Республики с согласия Милли Меджлиса Азербайджанской Республики.

Предложение о кандидатуре премьер-министра Азербайджанской Республики вносится на рассмотрение Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Президентом Азербайджанской Республики не позднее одного месяца со дня вступления в должность или не позднее двухнедельного срока со дня ухода в отставку Кабинета министров Азербайджанской Республики

Напомним, что 14 февраля в Милли Меджлисе состоялась инаугурация Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

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