Увлекательное путешествие в мир красоты и фантазии – выставка работ учащихся Leonardo Art School Baku (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В бакинской галерее "1969" состоялось открытие выставки работ учащихся художественной школы Leonardo Art School Baku, сообщает в субботу Trend.

На выставке под названием "Təxəyyülün pərvazı" (Полет воображения) представлено более 100 работ 43 юных художников в возрасте от трех до 13 лет, которые проходят обучение в Leonardo Art School Baku.

Основной целью организации выставки является раскрытие таланта учащихся путем демонстрации их лучших работ, выполненных в течение учебного года, дальнейшее повышение интереса к искусству и развитие их творческого потенциала.

Народный художник, секретарь Союза художников Азербайджана, профессор Агали Ибрагимов дал высокую оценку экспонируемым работам, подчеркнув, что выставка прекрасна.

"Изречение Леонардо да Винчи гласит: "Живопись - это поэзия, которую видят, а поэзия - это живопись, которую слышат". Скажу, что на выставке мы можем созерцать интересные работы очень талантливых детей. Главное, что в столь юном возрасте они уже знают о европейских школах живописи, знакомы с творчеством Сальвадора Дали, Пабло Пикассо, Винсента Ван Гога. В Leonardo Art School Baku хорошие педагоги, которые направляют детей в их творческих поисках, развивают творческое мышление, воображение и фантазию. Дети видят мир совсем иначе, чем взрослые, в них есть искренность, и ее нельзя ломать", - сказал народный художник.

По словам педагога Leonardo Art School Baku Ляман Тагизаде, произведения юных авторов выполнены в разных техниках и направлениях живописи.

"При создании работ мы обращались к коллажу Анри Матисса, импрессионизму Клода Моне, кубизму Пабло Пикассо и даже сюрреализму Сальвадора Дали. В ходе творческого процесса ученикам дана полная свобода художественного самовыражения, в которой они могли максимально применять свои навыки и фантазию, смешивать техники и создавать на одинаковые темы совершенно разные и индивидуальные работы", - отметила Ляман Тагизаде.

Совсем неслучайно выставка называется "Полет воображения" - все произведения, представленные в выставочном зале галереи "1969", покоряли зрителей смелыми композиционными решениями, колоритом и гармонией цветовых сочетаний. Каждая работа – увлекательное путешествие в невероятный мир красоты и фантазии. Юным авторам присуще не только умение ярко фантазировать, но воплощать эти фантазии в художественных работах, которые впоследствии превращаются в предмет восхищения со стороны зрителей. Педагоги Leonardo Art School Baku помогают своим воспитанникам раскрывать талант, полюбить искусство и открывать новые творческие возможности.

Ученик Leonardo Art School Baku, 6-летний Ахмед Мамедзаде представил на выставке ряд работ, отражающих разные темы – это и природа, и натюрморты, и городской пейзаж со знаковыми архитектурными зданиями Баку.

"Люблю изображать разные пейзажи, рисовать натюрморты, природу. Мне нравятся оттенки красного цвета, и я стараюсь их чаще использовать в своих работах. С большим интересом посещаю занятия в Leonardo Art School Baku, обучение там проходит интересно и познавательно", - сказал юный художник Ахмед Мамедзаде.

Участница выставки Айлин Мамедова призналась, что на создание работы ее вдохновило произведение Анри Матисса.

"Люблю использовать в работах яркие цвета – оранжевый, фиолетовый, розовый. Год занимаюсь рисованием, мне очень нравится заниматься в школе Leonardo Art School Baku, я стараюсь создать красивые работы", - отметила 10-летняя Айлин Мамедова.

10-летняя Аян Мамедова представила работу, на которой изображены розовые фламинго. "Рада быть участницей выставки, я нарисовала фламинго, стоящих на побережье моря на закате. На занятиях в школе нас учат подбирать цветовую гамму, передавать светотень", - сказала Аян Мамедова.

Марьям Абдуллаева призналась, что больше всего ей нравится рисовать животных. "На выставке представлена моя работа "Панда". Сейчас мы завершили учебный год в школе, и я с нетерпением жду, когда вновь начнутся занятия. Все работы на выставке красивые, яркие и креативные", - сказала 8-летняя Марьям Абдуллаева.

12-летняя Аян Мамедова увлекается рисованием с пяти лет, а сейчас ей интересно все, что связано с дизайном. "Посещаю музеи, смотрю работы известных художников, какие цвета они используют, как создают композиции. Потом мне нравится повторять их технику, добавляя свою фантазию. На занятиях в Leonardo Art School Baku нас учат не только рисовать, также мы много узнаем о творчестве выдающихся художников, картинах, которые они создавали", - сказала Аян Мамедова.

Выставка детского рисунка вызвала большой интерес у посетителей, и подарила яркие эмоции как ученикам и педагогам Leonardo Art School Baku, так и всем гостям мероприятия.

Leonardo Art School Baku – это прекрасное учебное и творческое пространство, где юные дарования раскрывают и развивают свои способности, креативность, воображение и ассоциативное мышление. Итоговая выставка по окончании учебного года и экспонируемые на ней работы наглядно демонстрируют приобретенные учащимися знания и навыки.

Отметим, что для пошагового творческого развития студентов Leonardo Art School Baku использует пять основных курсов. Каждый учебный курс завершается ежегодной экспозицией лучших работ учащихся Leonardo Art School Baku.

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Желающие пройти регистрацию в Leonardo Art School Baku могут обратиться по номеру телефона 050 226 56 65.