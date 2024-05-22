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Скончался известный азербайджанский ученый Рамиз Аскеров

Общество Материалы 22 мая 2024 15:17 (UTC +04:00)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В возрасте 70 лет скончался известный ученый-исследователь, профессор Рамиз Аскеров.

Как сообщает в среду Trend, об этом сообщили в социальной сети близкие Р.Аскерова.

Согласно информации, Рамиз Аскеров, который несколько дней назад перенес операцию на открытом сердце в Центральной клинической больнице, скончался сегодня утром.

Отметим, что 15 января за плодотворную деятельность в области литературоведения и публицистики распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева Аскеров Рамиз Бахшали оглу был награжден орденом "За службу Родине" 2-й степени.

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