БАКУ /Trend/ - Секретариат ОПЕК проведет диалог высокого уровня в преддверии COP29, сообщает в среду Trend.

"Генеральный секретарь ОПЕК Хайтам аль-Гайс приветствует министра экологии и природных ресурсов Азербайджана и президента COP29 Мухтара Бабаева в Секретариате ОПЕК в Вене в ходе исторического и первого в истории визита председателя COP в ОПЕК", - говорится в сообщении блока в соцсети X.

Таким образом, в диалоге, который пройдет под сопредседательством Мухтара Бабаева и Хайтама Аль-Гайса, примут участие высокопоставленные должностные лица из стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, участвующих в Хартии сотрудничества, что предоставит уникальную возможность всем делегатам активно взаимодействовать с председательством COP в конструктивном и инклюзивном формате.

Отметим, что в ноябре этого года в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку, став центром мира, примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата – это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) означает "Конференция сторон", которая является высшим законодательным органом, контролирующим реализацию Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!