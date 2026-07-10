Kazakhstan appoints new ambassadors to several countries

BAKU, Azerbaijan, July 10. Kazakhstan has appointed new ambassadors to several countries under decrees signed by President Kassym-Jomart Tokayev.
This was announced in a report published by the press service of the Kazakh President
Abylkair Skakov has been appointed Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Kazakhstan to Kyrgyzstan.
Bakhyt Batyrshayev has been appointed Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary to Qatar.
Anel Bakytbekkyzy has been appointed Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary to Hungary.
Bolat Imanbayev has been appointed Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary to Serbia. He has been relieved of his previous post as Kazakhstan's ambassador to Armenia.
Kazakhstan's Ambassador to India, Azamat Yeskarayev, has also been appointed Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary to Bangladesh, Bhutan, the Maldives, and Nepal on a concurrent basis.
Under the president's decrees, Rapil Zhoshybayev was relieved of his duties as ambassador to Kyrgyzstan, Arman Isagaliyev as ambassador to Qatar, Abzal Saparbekuly as ambassador to Hungary, and Madi Atamkulov as ambassador to Serbia.