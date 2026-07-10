  1. Home
  2. Central Asia
  3. Kazakhstan

Kazakhstan appoints new ambassadors to several countries

Kazakhstan News 10 July 2026 10:01 (UTC +04:00)
Kazakhstan appoints new ambassadors to several countries
Photo: Aqorda
Alyona Pavlenko
Alyona Pavlenko
Read more

BAKU, Azerbaijan, July 10. Kazakhstan has appointed new ambassadors to several countries under decrees signed by President Kassym-Jomart Tokayev.

This was announced in a report published by the press service of the Kazakh President

Abylkair Skakov has been appointed Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Kazakhstan to Kyrgyzstan.

Bakhyt Batyrshayev has been appointed Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary to Qatar.

Anel Bakytbekkyzy has been appointed Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary to Hungary.

Bolat Imanbayev has been appointed Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary to Serbia. He has been relieved of his previous post as Kazakhstan's ambassador to Armenia.

Kazakhstan's Ambassador to India, Azamat Yeskarayev, has also been appointed Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary to Bangladesh, Bhutan, the Maldives, and Nepal on a concurrent basis.

Under the president's decrees, Rapil Zhoshybayev was relieved of his duties as ambassador to Kyrgyzstan, Arman Isagaliyev as ambassador to Qatar, Abzal Saparbekuly as ambassador to Hungary, and Madi Atamkulov as ambassador to Serbia.

Tags:

Follow Trend on

Try Trend Premium for 1$
Latest

Latest

Read more