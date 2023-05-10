На переговорах в Вашингтоне было достигнуто согласие по определенным пунктам мирного договора - Джейхун Байрамов (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 12:22)

БАКУ /Trend/ - На переговорах в Вашингтоне было достигнуто согласие по определенным пунктам мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

"В США состоялись переговоры по мирному договору между Азербайджаном и Арменией. Инициативы, связанные с мирным договором, были выдвинуты Азербайджаном. Еще в 2021 году Президент Ильхам Алиев впервые озвучил это. В феврале прошлого года Азербайджан выдвинул 5 базовых принципов, и, наконец, в октябре 2022 года в Женеве начались переговоры по мирному договору. Переговоры велись вокруг итоговых расширенных базовых принципов, представленных Азербайджаном. Затем в ноябре состоялась встреча в Вашингтоне. На декабрь была запланирована встреча в Москве. От третьей встречи армянская сторона отказалась, под разными предлогами бойкотировав ее. В качестве предлога были приведены вопросы, связанные с Лачинской дорогой. Тем самым около 6 месяцев эти встречи не проводились", - сказал глава МИД.

Министр отметил, что при посредничестве США Армения вернулась за стол переговоров.

"У нас были довольно интенсивные обсуждения вокруг мирного договора в течение 4 дней в Вашингтоне. Они охватили ряд пунктов, важных вопросов. Мы не можем говорить о полном согласии, между позициями сторон достаточно различий, но на этих переговорах было достигнуто согласие по определенным пунктам мирного договора. Мы сделали еще один шаг вперед. Мы должны подходить к этому процессу реалистично. Конечно, было бы неплохо согласовать все вопросы на одной встрече, но к этому пока нет готовности. Азербайджан постоянно демонстрирует свою приверженность мирному процессу", - сказал он.