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Сборная Италии стартовала на чемпионате Европы по футболу с волевой победы над албанцами

В мире Материалы 16 июня 2024 00:59 (UTC +04:00)
Сборная Италии стартовала на чемпионате Европы по футболу с волевой победы над албанцами
Фото: Официальный сайт УЕФА

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Сборная Италии со счетом 2:1 обыграла команду Албании в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу, передает Trend.

Встреча прошла в Дортмунде. Забитыми мячами в составе победителей отметились Алессандро Бастони (11-я минута) и Николо Барелла (16). У проигравших отличился Недим Байрами (1).

Байрами забил гол на 23-й секунде и побил рекорд чемпионатов Европы, который был установлен россиянином Дмитрием Кириченко. Он отличился на 67-й секунде встречи группового этапа турнира 2004 года с командой Греции (2:1).

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