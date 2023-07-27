Армянские жители Карабаха беспрепятственно переходят через ППП "Лачин" в Армению (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В очередной раз созданы условия для свободного перехода армянских жителей Карабаха при посредничестве Международного Комитета Красного Креста (МККК) через ППП "Лачин", действующий на реке Хакари на азербайджано-армянской границе.

Как сообщает в четверг Trend, гражданские лица, направляющиеся из Ханкенди в Горус, проходят процесс регистрации в ППП.

Это еще раз доказывает, что никаких препятствий со стороны Азербайджана в пункте пропуска через государственную границу нет. Заявления и действия Армении в последние дни в отношении границы носят чисто провокационный характер.

Напомним, что в целях предотвращения незаконной переброски живой силы, боеприпасов, мин, а также других средств военного назначения из Армении для армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, осуществляемой вопреки трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года, и адекватно установлению Арменией в одностороннем порядке пограничного пункта пропуска на въезде на дорогу Лачин-Ханкенди на границе с Азербайджаном 22 апреля, в 12:00 23 апреля подразделениями Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики на суверенных территориях Азербайджана, на границе с Арменией, в начале дороги Лачин-Ханкенди был установлен пограничный пункт пропуска.