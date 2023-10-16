Обращения от армянских жителей Карабаха рассматриваются через соответствующий портал - Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - Обращения, поступившие от армянских жителей Карабахского региона Азербайджана, рассматриваются через соответствующий портал.

Как сообщает Trend, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Федеративной Республики Германия Анналеной Бербок.

Джейхун Байрамов отметил, что ведутся работы по реинтеграции армянских жителей.

В ходе беседы было подчеркнуто, что важно воздерживаться от провокационных шагов, препятствующих усилиям по установлению мира и безопасности в регионе, заявлений, поддерживающих призывы против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. Было отмечено, что сейчас есть реальные шансы подписать мирное соглашение с Арменией, и Азербайджан надеется, что эти возможности будут положительно оценены Арменией.