Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл с государственным визитом в Азербайджан (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 22 мая Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон прибыл с государственным визитом в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает Trend, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Самир Шарифов и другие официальные лица.