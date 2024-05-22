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Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл с государственным визитом в Азербайджан (ФОТО)

Политика Материалы 22 мая 2024 18:56 (UTC +04:00)
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл с государственным визитом в Азербайджан (ФОТО)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - 22 мая Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон прибыл с государственным визитом в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает Trend, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Самир Шарифов и другие официальные лица.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл с государственным визитом в Азербайджан (ФОТО)
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл с государственным визитом в Азербайджан (ФОТО)
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл с государственным визитом в Азербайджан (ФОТО)
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл с государственным визитом в Азербайджан (ФОТО)
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