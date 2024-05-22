На COP29 будут обсуждаться 4 приоритетных вопроса - Владанка Андреева

БАКУ /Trend/ - На COP29 будут обсуждаться 4 приоритетных вопроса.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказала резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева в ходе семинара в университете ADA на тему "Возможности и вызовы борьбы с изменением климата. Европейские и региональные перспективы".

"Есть четыре важнейшие приоритетные темы, по которым на COP29 стороны должны будут определиться и принять решения", - подчеркнула она.

По ее словам, во-первых, это определяемые на национальном уровне вклады (ОНУВ), во-вторых - это соглашение об импорте угля, в третьих - усилия по завершению работы над соглашением по статье 6 Парижского соглашения.

"И четвертая область будет заключаться в том, чтобы подчеркнуть важность общей подотчетности, ответственности и прозрачности. Ожидается, что страны впервые примут отчет о прозрачности, который публикуется раз в два года", - добавила она.

Отметим, что в ноябре этого года в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку, став центром мира, примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата – это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) означает "Конференция сторон", которая является высшим законодательным органом, контролирующим реализацию Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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