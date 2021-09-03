Кыргызстан посетили крупные бизнесмены ОАЭ

Кыргызстан 3 сентября посетила делегация из Объединенных Арабских Эмиратов, которую возглавил министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейл Мохаммед Аль Мазруэй, передает Trend со ссылкой на Кабар.

Как сообщает Министерство инвестиций, в состав делегации вошли крупные компании из секторов энергетики, сельского хозяйства, развития бизнеса и инфраструктуры – DP World MASDAR, ADQ, Abu Dhabi Fund for Development, Royal Group, Earth Retail, Fresh Harvest и др.

В ходе визита в госрезиденции № 2 Чолпон-Ате министр инвестиций КР А. Шыкмаматов провел двустороннюю встречу с заместителем гендиректора по руководству и возможностям правительства – канцелярия премьер-министра ОАЭ Ясер Ахмед Аль Накби.

В рамках состоявшихся переговоров стороны обсудили вопросы по инфраструктуре правительственного акселератора ОАЭ, передаче опыта арабской стороной государственным и бизнес-структурам Кыргызской Республике, а также привлечению инвестиций в приоритетные сектора экономики Кыргызстана.

По итогам переговоров арабская сторона выразила заинтересованность в налаживании тесного инвестиционного и торгового сотрудничества по всем представленным направлениям с Кыргызской Республикой и в рамках визита

Правительственная и бизнес-делегация ОАЭ ознакомится с инвестиционными и экспортными возможностями Кыргызстана на местах, а также проведет ряд b2b встреч, организованные отраслевыми министерствами и ведомствами Кыргызстана.