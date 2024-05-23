Узбекистан нарастил экспорт золота до $3,42 млрд с начала года

БАКУ /Trend/ - В январе-апреле 2024 года Узбекистан экспортировал золото на сумму 3,42 миллиарда долларов, что на 11,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года (3,06 миллиарда долларов), передает Trend.

В апреле экспорт золота составил 758,3 миллиона долларов, в марте — 1,35 миллиарда долларов, а в феврале — 1,32 миллиарда долларов.

Доля золота в общем экспорте страны увеличилась с 39,3% в январе-апреле 2023 года до 40,3% в 2024 году.

В марте цена золота выросла с 2250 до 2328 долларов за унцию (+3,4%) и продолжала достигать новых исторических максимумов. Например, 21 мая стоимость тройской унции золота на нью-йоркской бирже достигла 2452,6 доллара, что представляет собой рост на 17,8% с начала года.

Золотовалютные резервы Узбекистана увеличились до 35,1 миллиарда долларов благодаря росту мировых цен на золото, хотя физический объём золота в резервах уменьшился на 1,24 тонны и находится на минимальном уровне с мая 2022 года.

В марте Узбекистан вновь стал крупнейшим продавцом золота в мире, продав 11 тонн драгоценного металла, тогда как в феврале страна реализовала 12 тонн.