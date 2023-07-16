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Глава МИД Ирана провел встречу с командующим Сухопутными войсками ВС Пакистана

Политика Материалы 16 июля 2023 18:16 (UTC +04:00)
Глава МИД Ирана провел встречу с командующим Сухопутными войсками ВС Пакистана

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Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
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БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан принял командующего Сухопутными войсками ВС Пакистана генерала армии Асима Мунира, находящегося с визитом в Тегеране.

Как передает в воскресенье Trend, стороны на встрече обсудили совместные вопросы, развитие двустороннего сотрудничества и региональные события.

Мунир в субботу также встретился с начальником Генерального штаба ВС Ирана генерал-майором Мохаммадом Багери, главнокомандующим КСИР генералом Хоссейном Салами и командующим иранской армией генералом Хамидом Вахеди.

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