Глава МИД Ирана провел встречу с командующим Сухопутными войсками ВС Пакистана

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан принял командующего Сухопутными войсками ВС Пакистана генерала армии Асима Мунира, находящегося с визитом в Тегеране.

Как передает в воскресенье Trend, стороны на встрече обсудили совместные вопросы, развитие двустороннего сотрудничества и региональные события.

Мунир в субботу также встретился с начальником Генерального штаба ВС Ирана генерал-майором Мохаммадом Багери, главнокомандующим КСИР генералом Хоссейном Салами и командующим иранской армией генералом Хамидом Вахеди.