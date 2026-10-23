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Official exchange rates of Azerbaijani manat on October 23

Azerbaijan News 23 October 2026 09:33 (UTC +04:00)
Official exchange rates of Azerbaijani manat on October 23
Photo: Trend News Agency
Aytaj Shiraliyeva
Aytaj Shiraliyeva
Economics Journalist Read more

BAKU, Azerbaijan, October 23. The Central Bank of Azerbaijan (CBA) has announced the official exchange rates of the Azerbaijani manat against foreign currencies for October 23.

According to the CBA, the official exchange rate of the US dollar against the manat remained unchanged at 1.7000 manat.

The euro exchange rate stood at 1.9055 manat. while one Turkish lira was 0.0342 manat and 100 Russian rubles were 2.0883 manat.

Currencies

Code

Exchange rate

1 US dollar

USD

 1.7

1 euro

EUR

 1.9055

1 Australian dollar

AUD

 1.1909

1 Belarusian ruble

BYN

 0.553

1 UAE dirham

AED

 0.4628

100 South Korean won

KRW

 0.1283

1 Czech crown

CZK

 0.0785

1 Chinese yuan

CNY

 0.2548

1 Danish krone

DKK

 0.2549

1 Georgian lari

GEL

 0.655

1 Hong Kong dollar

HKD

 0.2168

1 Indian rupee

INR

 0.0179

1 British pound sterling

GBP

 2.276

1 Swedish krona

SEK

 0.1714

1 Swiss franc

CHF

 2.0693

1 Israeli shekel

ILS

 0.5461

1 Canadian dollar

CAD

 1.2132

1 Kuwaiti dinar

KWD

 5.4735

100 Kazakh tenge

KZT

 0.3785

1 Qatari rial

QAR

 0.4664

1 Kyrgyz som

KGS

 0.0194

100 Hungarian forints

HUF

 0.5203

1 Moldovan leu

MDL

 0.0945

1 Norwegian krone

NOK

 0.1822

100 Uzbek som

UZS

 0.0143

100 Pakistani rupees

PKR

 0.6127

1 Polish zloty

PLN

 0.4352

1 Romanian leu

RON

 0.3563

100 Russian rubles

RUB

 2.0883

1 Serbian dinar

RSD

 0.0162

1 Singapore dollar

SGD

 1.3303

1 Saudi rial

SAR

 0.4529

1 SDR (Special Drawing Rights of the IMF)

XDR

 2.3052

1 Turkish lira

TRY

 0.0342

1 Turkmen manat

TMT

 0.4857

1 Ukrainian hryvnia

UAH

 0.0377

100 Japanese yen

JPY

 1.0828

1 New Zealand dollar

NZD

 0.9672

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