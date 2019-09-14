Первый вице-президент Мехрибан Алиева посетила шамахинскую Джума-мечеть (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева и ее дочь Лейла Алиева в субботу посетили шамахинскую Джума-мечеть.

Имам мечети Мархамат Мустафаев отметил, что посетители с благодарностью вспоминают восстановление этого святилища.

Мехрибан Алиева: Сюда приезжает много иностранных туристов?

Мархамат Мустафаев: Много, примерно 500 человек в день.

Мехрибан Алиева: Из каких стран?

Мархамат Мустафаев: Приезжают со всей Европы, из Саудовской Аравии, Америки. Да будет Аллах доволен господином Президентом.

Шамахинская Джума-мечеть, подвергавшаяся стихийным бедствиям, репрессиям, разрушениям в различные периоды истории, была капитально отремонтирована в рамках проекта Фонда Гейдара Алиева "Адрес толерантности - Азербайджан". Президент Ильхам Алиев поддержал данную инициативу Фонда, подарил вторую жизнь этому памятнику, являющемуся жемчужиной азербайджанской и восточной архитектуры, внес вклад в сохранение веками формировавшегося богатого культурного наследия нашего народа, передаче его грядущим поколениям. Работы по реставрации и реконструкции начались в марте 2010 года. 17 мая 2013 года Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии мечети. Таким образом, эта мечеть является одним из священных мест, которое посещают не только жители Шамахи, но и приезжающие в нашу страну гости.

Имам мечети Мархамат Мустафаев, подаривший Мехрибан Алиевой священный Коран, сказал:

- Для меня очень большая честь приветствовать Вас в этой древней мечети Азербайджана, Шамахи. Да будет Аллах доволен Вами. Здесь есть Ваш огромный вклад. Да будет Аллах доволен господином Президентом. Иншаллах, дарю Вам книгу Аллаха. Да хранит Вас Аллах.

Мехрибан Алиева: Большое спасибо.

В заключение было сделано фото на память.

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