Иран импортирует 500 МВт электроэнергии для удовлетворения пикового летнего спроса

БАКУ /Trend/ - Представитель министерства энергетики Ирана по электроэнергетическому сектору Мостафа Раджаби Мешхади сообщил, что страна планирует импортировать 500 мегаватт (МВт) электроэнергии из Туркменистана для удовлетворения пикового летнего спроса, передает Trend.

«Импорт электроэнергии будет осуществляться наряду с другими мерами по обеспечению стабильного электроснабжения в летний период», — заявил Раджаби Машхади.

Он также объявил о расширении мощности электростанций страны на 9000 МВт благодаря усилиям частного и государственного секторов.

Согласно данным Iran Grid Management Company (IGMC), 10 июня ежедневное потребление электроэнергии в Иране достигло 69 370 МВт, что на 7000 МВт больше по сравнению с аналогичной датой прошлого года. IGMC объясняет резкий рост потребления постепенным повышением температуры, которое привело к увеличению использования кондиционеров.

Чтобы удовлетворить повышенный спрос на электроэнергию в пиковый летний период, Министерство энергетики Ирана реализует несколько программ, направленных на увеличение производства и регулирование потребления электроэнергии. В рамках комплексной летней программы домохозяйства с низким потреблением будут вознаграждаться, а те, кто превышает норму, будут подвергаться штрафам.