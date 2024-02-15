Наблюдательная миссия ЕС в Армении не выполняет своей первоначальной задачи - Эльчин Амирбеков

БАКУ /Trend/ - Наблюдательная миссия ЕС в Армении не выполняет своей первоначальной задачи.

Как передает Trend, об этом заявил представитель Президента Азербайджанской Республики по особым поручениям Эльчин Амирбеков в интервью Brussels Signal.

"К сожалению, в последнее время мы наблюдаем признаки того, что наблюдательная миссия ЕС в Армении не выполняет свою первоначальную цель. Ожидаемой целью было повышение уровня доверия между Арменией и Азербайджаном и снижение напряженности. Мы уже привыкли к практике регулярных визитов различных послов из стран-членов ЕС и некоторых военнослужащих на этот участок границы. Во время этих визитов они фотографируют и используют бинокли для наблюдения за азербайджанской стороной.

Эта наблюдательная миссия была сформирована с четким мандатом обеспечить их присутствие на этой территории Армении и повысить уровень доверия. Что сегодня ясно, так это то, что из-за так называемой "бинокльной дипломатии" это не достигается. Я думаю, что это противоречит сказанному, и, к сожалению, может быть, я на этом и не настаиваю, но тот факт, что армянские солдаты решили открыть огонь, был каким-то образом связан с этим", - сказал он.

Амирбеков подчеркнул, что, в отличие от Армении, Азербайджан ищет меры по достижению мирного урегулирования без нарушения режима прекращения огня.

"Комбатанты, но также и военнослужащие, вы знаете, смотрят на позиции в бинокли, делают фотографии, а затем распространяют их на различных платформах социальных сетей, утверждая, что только из-за них Азербайджан не нападает на Армению. Это не те шаги, которые направлены на повышение доверия между двумя сторонами, и, более того, они не отражают реальность. Тот факт, что нет вооруженных столкновений вдоль границы и не было, объясняется тем, что Азербайджан очень серьезно отнесся к своему обязательству соблюдать это соглашение о прекращении огня и пытается найти решение нерешенных проблем путем диалога", - добавил он.