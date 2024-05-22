Мирный договор между Баку и Ереваном будет иметь положительные последствия для региона - Хакан Фидан

БАКУ /Trend/ - Подписание мирного договора между Баку и Ереваном будет иметь положительные последствия для всего региона.

Об этом сказал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, выступая на заседании Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран, сообщает Trend.

Отметив, что Азербайджан освободил свои земли от 30-летней армянской оккупации и открыл путь к прочному миру на Южном Кавказе, Фидан подчеркнул, что возвращение Арменией Азербайджану 4 оккупированных сел, а также встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна 11 мая в казахстанском городе Алматы являются положительными моментами.

"Подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией будет иметь позитивные последствия не только для двух стран, но и для всего региона", - сказал он.

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