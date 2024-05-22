Financial Chain Corporation и Общественное объединение «Молодые бухгалтеры» в Шуше (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - 18 мая 2024 года Financial Chain Corporation (FCHAIN) и Общественное объединение «Молодые бухгалтеры» (GMİB) организовали визит в город Шушу по случаю 101-летия нашего общенационального лидера Гейдара Алиева.

Основной целью поездки была организация первого визита финансистов в город Шуша, содействие восстановительным работам на освобожденных от оккупации землях, привлечение финансовых потоков в эти районы, организация форума, на котором обсуждались перспективы дальнейшего развития. предпринимательства и роль зеленой экономики в предпринимательстве.

В рамках визита в Шушу участники форума посетили расстрелянные бюсты, мечеть Говхар Ага, Джыдыр Дюзю и Шушинский замок. Загадочный вид нашей прекрасной Шуши произвел на участников поездки незабываемое впечатление.

Заместитель генерального директора Financial Chain Corporation Валид Гусейнов поделился с нами впечатлениями от визита в Шушу: «Чувство гордости, которое мы испытываем сегодня в Шуше, являющейся оком нашего Карабаха, не имеет границ. Каждый памятник, который мы посетили, вызывал чувства, которые невозможно выразить словами. Впервые я был в Шуше, когда мне было 4 года. Это место мне очень дорого. Шуша – жемчужина нашего Азербайджана».

Посещая исторические памятники нашей Шуши, почтивший память отважных сынов страны, погибших ради этой блестящей победы, Валид Гусейнов, сказал: "Когда я смотрю на великолепный Шушинский замок, на моих глазах будто оживает битва за Шушу. Глядя на эти местности и сложный рельеф, мы можем представить, как тяжело пришлось нашим храбрецам освобождать Шушу из лап врага. Мы никогда не забудем эти чувства».