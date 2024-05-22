COP29 - одно из самых важных глобальных событий по борьбе с изменением климата - посол Венгрии

БАКУ /Trend/ - COP29 - одно из самых важных глобальных событий по борьбе с изменением климата.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал посол Венгрии в Азербайджане Тамаш Торма на международном семинаре в университете ADA на тему "Возможности и вызовы борьбы с изменением климата. Европейские и региональные перспективы".

"В ноябре в Азербайджане состоится конференция COP29, которая является одним из самых глобальных событий по борьбе с изменением климата", - подчеркнул он.

По его словам, отношения между Венгрией и Азербайджаном характеризуются широким разнообразием взаимодействий, основанных на международном уважении и понимании.

Он также упомянул, что отношения с Венгрией - это основа для дальнейшего и ближайшего сотрудничества между Европой и Азербайджаном.

Отметим, что в ноябре этого года в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку, став центром мира, примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата – это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) означает "Конференция сторон", которая является высшим законодательным органом, контролирующим реализацию Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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