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Гянджинская филармония провела вечер, посвященный творчеству Ашуга Шамшира (ФОТО)

Культура Материалы 22 мая 2024 18:49 (UTC +04:00)
Гянджинская филармония провела вечер, посвященный творчеству Ашуга Шамшира (ФОТО)
Фото: Гянджинская государственная филармония имени Фикрета Амирова

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - Гянджинская государственная филармония имени Фикрета Амирова при поддержке министерства культуры и Союза ашугов Азербайджана посвятила очередное мероприятие проекта "Наша музыкальная идентичность" (Musiqi kimliyimiz) творчеству видного представителя азербайджанского ашугского искусства XX века, заслуженного деятеля искусств, искусного исполнителя народных мелодий и эпосов Ашуга Шамшира, сообщает Trend Life.

Состоялась концертная программа с участием педагогов и учащихся Детской музыкальной школы № 1 имени Фикрета Амирова города Гянджа, исполнителей на сазе - Ашуга Рафига, Ашуга Рамина, Ашуга Бахруза и других. Председатель Союза ашугов Гянджабасара Ашуг Салех высоко оценил проект и поблагодарил организаторов за то, что они представляют богатое наследие ашугского искусства сегодняшнему поколению.

Ашуг Шамшир (Шемшир Гурбан оглы Годжаев, 1893-1980) родился в селе Демирчидам Кяльбаджарского района. Его отец – Ашуг Гурбан был знатоком азербайджанской лирики и дружил с известным мастером слова Ашугом Алескером. Именно он одобрил первые поэтические искания молодого ашуга, который вскоре проявил себя как талантливый ашугский поэт, возвысился до уровня Деде (Мастер), внеся большой вклад в развитие ашуг-озанского искусства.

Многие стихотворения поэта, построенные в виде диалога между возлюбленными, являются лучшими образцами любовной лирики азербайджанской литературы. Им создан ряд произведений на фольклорные сюжеты, в которых он призывает людей к просвещению. В его стихотворениях описан удивительный мир родной природы, в котором люди, животные, растения, предметы окружающего мира представлены в живой гармонии с мирозданием. Ашуг Шамшир мастерски исполнял ашугские напевы, создал свою школу, воспитал более 40 известных ашугов. Творчество Ашуга Шамшира высоко ценили выдающиеся азербайджанские литературоведы, поэты, писатели.

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Гянджинская филармония провела вечер, посвященный творчеству Ашуга Шамшира (ФОТО)
Гянджинская филармония провела вечер, посвященный творчеству Ашуга Шамшира (ФОТО)
Гянджинская филармония провела вечер, посвященный творчеству Ашуга Шамшира (ФОТО)
Гянджинская филармония провела вечер, посвященный творчеству Ашуга Шамшира (ФОТО)
Гянджинская филармония провела вечер, посвященный творчеству Ашуга Шамшира (ФОТО)
Гянджинская филармония провела вечер, посвященный творчеству Ашуга Шамшира (ФОТО)
Гянджинская филармония провела вечер, посвященный творчеству Ашуга Шамшира (ФОТО)
Гянджинская филармония провела вечер, посвященный творчеству Ашуга Шамшира (ФОТО)
Гянджинская филармония провела вечер, посвященный творчеству Ашуга Шамшира (ФОТО)
Гянджинская филармония провела вечер, посвященный творчеству Ашуга Шамшира (ФОТО)
Гянджинская филармония провела вечер, посвященный творчеству Ашуга Шамшира (ФОТО)
Гянджинская филармония провела вечер, посвященный творчеству Ашуга Шамшира (ФОТО)
Гянджинская филармония провела вечер, посвященный творчеству Ашуга Шамшира (ФОТО)
Гянджинская филармония провела вечер, посвященный творчеству Ашуга Шамшира (ФОТО)
Гянджинская филармония провела вечер, посвященный творчеству Ашуга Шамшира (ФОТО)
Гянджинская филармония провела вечер, посвященный творчеству Ашуга Шамшира (ФОТО)
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