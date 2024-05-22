Армении нужна новая Конституция – Пашинян

БАКУ/Trend/ - Армении нужна новая Конституция.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем выступлении в парламенте.

Отметим, что в действующей Конституции Армении, законодательных актах, официальных письмах и заявлениях, а также документах этой страны, распространяемых в международных организациях и судах, содержатся претензии против территориальной целостности Азербайджана.

Еще в феврале этого года Пашинян подтвердил, что собирается провести конституционный референдум.

«Где та точка, где тот момент, когда мы из негосударственного народа должны трансформироваться в государственный народ. Этот момент – конституционный референдум. Наш единственный инструмент – это разговор с народом», - сказал он.