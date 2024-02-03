БАКУ /Trend/ - В связи с назначенными на 7 февраля внеочередными президентскими выборами в Азербайджане в соответствии с Избирательным кодексом в посольстве Азербайджана в Туркменистане создан избирательный участок.

Как сообщает в субботу Trend, граждане Азербайджанской Республики, достигшие 18 лет и обладающие активным избирательным правом, постоянно проживающие или временно находящиеся на территории Туркменистана, либо находящиеся в длительной командировке, смогут реализовать свое избирательное право на избирательном участке №48, созданном в посольстве Азербайджана в Туркменистане, с 08:00 до 19:00 по местному времени.

Участковая избирательная комиссия полностью готова к организации президентских выборов в соответствии с требованиями законодательства.

В Туркменистане проделана вся необходимая работа по просвещению граждан Азерабйджана, находящихся на консульском учете, в связи с президентскими выборами. Граждане Азерабйджана были проинформированы об участии в голосовании. В то же время, объявления размещены на сайте посольства и в его аккаунтах в социальных сетях.

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