Азербайджан и Таджикистан развивают новые пути сотрудничества - к визиту Президента Эмомали Рахмона

БАКУ /Trend/ - Центральная Азия и Азербайджан вместе образуют исторически и культурно единый регион, имеющий стратегическое значение в мировой политике. За прошедший год отношения между Азербайджаном и странами Центральной Азии вышли на совершенно новый уровень. Этот прогресс обусловлен многочисленными визитами глав государств, подписанными договорами и реализацией конкретных соглашений. Поистине, сотрудничеству между Азербайджаном и центральноазиатскими партнерами можно позавидовать.

Азербайджан высоко ценит налаживание прочных связей с Таджикистаном. За последние 30 лет эти страны укрепили свои отношения, создав благоприятную среду для решения взаимных проблем. Обладая общей историей, культурой, дружественными отношениями, общими ценностями и традициями, Таджикистан и Азербайджан связывают прочные узы, которые насчитывают столетия.

В настоящее время Таджикистан и Азербайджан совместно работают над многочисленными экономическими проектами, охватывающими такие отрасли, как металлургия, сельское хозяйство, энергетика, легкая промышленность, транспорт, телекоммуникация и финансы.

Однако стоит отметить, что, несмотря на прочные политические связи между двумя странами, в их экономических отношениях все еще есть неиспользованный потенциал. К примеру, товарооборот между Азербайджаном и Таджикистаном в 2023 году составил 6,1 миллиона долларов США, что на 2,98 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года (5,9 миллиона долларов). А в январе-марте 2024 года товарооборот между двумя странами превысил 1,4 миллиарда долларов, что уже на 40 процентов превышает показатель аналогичного периода 2023 года (1,03 миллиарда долларов).

На сегодняшний день основу двустороннего сотрудничества составляют около 80 соглашений, регулирующих различные сферы взаимодействия. Только в мае этого года страны подписали 15 дополнительных соглашений в ходе азербайджано-таджикского бизнес-форума в Баку. Большинство этих соглашений были направлены на расширение промышленного сотрудничества между Баку и Душанбе.

Азербайджан уже намерен инвестировать в реконструкцию алюминиевого завода в Таджикистане. В соответствии с соглашением, Азербайджан окажет содействие в привлечении финансов для капитального ремонта Таджикской алюминиевой компании (TALCO). Таджикистан будет импортировать алюминий, криолит и фторид алюминия из Азербайджана, в то время как глинозем будет экспортироваться из Азербайджана в Таджикистан.

Несомненно, одной из ключевых областей потенциального сотрудничества между двумя странами является транспортный сектор. На переговорах на высоком уровне часто подчеркивается важность улучшения логистических связей и интеграции железных и автомобильных дорог Таджикистана в транспортную сеть Среднего коридора. Руководство Таджикистана заявило, что Душанбе стремится использовать эффективную транзитную инфраструктуру Азербайджана и увеличить объем перевозимых грузов.

Более того, Баку и Душанбе укрепили свои отношения с помощью важной платформы – Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА). Во время Недели СПЕКА в Баку в конце ноября 2023 года страны обсудили различные пункты повестки дня, включая прогресс в достижении целей устойчивого развития, сотрудничество в транспортном и энергетическом секторах и многое другое.

Конечно, полноценное развитие отношений невозможно без укрепления связей между народами двух стран. Азербайджан особенно привлекателен для туристов из Центральной Азии, особенно из Таджикистана. 30 мая 2023 года азербайджанская авиакомпания Buta Airways запустила регулярный рейс между Баку и Душанбе. Ожидается, что в этом году также будет введен дополнительный рейс между двумя столицами. Установление прямого авиасообщения между Душанбе и Баку придаст значительный импульс дальнейшему развитию и расширению торговых, инвестиционных, туристических и культурно-гуманитарных связей.

Без сомнения, предстоящий визит Президента Эмомали Рахмона в Азербайджан еще больше укрепит двустороннее сотрудничество и подтвердит политическую приверженность укреплению связей между всем Центральноазиатским регионом и Азербайджаном.

Азербайджан активно стремится к налаживанию новых направлений сотрудничества и укреплению существующих связей. Прочные связи со странами Центральной Азии являются прямым результатом стратегии Президента Ильхама Алиева.

Азербайджан развивает прочные партнерские отношения в этом регионе и привержен развитию этих связей на взаимовыгодной основе.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!