Изменение в закон "О бухгалтерском учете" создаст ряд преимуществ - Вугар Байрамов

БАКУ /Trend/ - Изменение в закон "О бухгалтерском учете" позволит создать новую финансовую базу для повышения пенсий и зарплат.

Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Вугар Байрамов.

"Теперь ведение бухгалтерского учета в электронном виде станет обязательным. Первоначальные ожидания заключаются в том, что это приведет к сокращению теневой экономики и повлияет на рост доходов бюджета. Это в свою очередь расширит финансовые возможности для повышения пенсий и заработной платы, позволит направить больше средств на социальные программы. В то же время это создаст условия для более устойчивого поступления бюджетных доходов", - сказал Байрамов.

Отметим, что согласно предлагаемому изменению в закон "О бухгалтерском учете" бухгалтерский учет должен вестись в электронном виде в следующих субъектах бухгалтерского учета:

- в субъектах крупного предпринимательства; и в соответствии с этапами, определяемыми органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти, в субъектах среднего предпринимательства;

- у налогоплательщиков, действующих в рамках законов о долевом разделе добычи, об основном экспортном трубопроводе и других подобных соглашениях или законах, в том числе о нефти и газе, о нефтегазовой деятельности, ориентированной на экспорт;

- юридическими лицами публичного права, которые должны публиковать годовую финансовую отчетность или консолидированную финансовую отчетность в соответствии с настоящим законом.

Изменение в закон было обсуждено на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству 13 октября и рекомендовано к принятию на пленарном заседании.