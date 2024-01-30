В Азербайджане 43% обращений для установления инвалидности находят подтверждение - Анар Байрамов (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане 43 процента обращений для установления инвалидности находят подтверждение.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал председатель правления Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Байрамов в ходе пресс-конференции по итогам 2023 года.

"Все еще выявляются ложные заключения по назначению инвалидности. В целях предотвращения подобных случаев процесс назначения инвалидности будет фиксироваться камерами видеонаблюдения", - сказал он.

Отметим, что Государственным агентством медико-социальной экспертизы и реабилитации при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана в 2023 году было произведено 50,7 тысячи назначений инвалидности.

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