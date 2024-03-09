В Азербайджане проходят международные соревнования по лыжному альпинизму (ФОТО)(Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Сегодня стартовали международные соревнования по лыжному альпинизму, организованные совместно Федерацией зимних видов спорта Международной федерации лыжного альпинизма (International Ski Mountaineering Federation-ISMF) и туристическим центром "Шахдаг".

Как сообщает Trend, на международных соревнованиях, впервые проводимых в Азербайджане по этому виду спорта, 55 спортсменов из 11 стран будут бороться за первенство в течение 2 дней.

В первый день соревнований спортсмены попробовали свои силы в спринтерской гонке.

Победители первого дня соревнований были награждены медалями и кубками Федерацией зимних видов спорта и туристическим центром “Шахдаг”.

В мероприятии приняли участие представители министерства молодежи и спорта, Национального олимпийского комитета и Федерации зимних видов спорта.

Международные соревнования по лыжному альпинизму продолжатся 10 марта.

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