В Азербайджане проходят международные соревнования по лыжному альпинизму (ФОТО)(Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Сегодня стартовали международные соревнования по лыжному альпинизму, организованные совместно Федерацией зимних видов спорта Международной федерации лыжного альпинизма (International Ski Mountaineering Federation-ISMF) и туристическим центром "Шахдаг".
Как сообщает Trend, на международных соревнованиях, впервые проводимых в Азербайджане по этому виду спорта, 55 спортсменов из 11 стран будут бороться за первенство в течение 2 дней.
В первый день соревнований спортсмены попробовали свои силы в спринтерской гонке.
Победители первого дня соревнований были награждены медалями и кубками Федерацией зимних видов спорта и туристическим центром “Шахдаг”.
В мероприятии приняли участие представители министерства молодежи и спорта, Национального олимпийского комитета и Федерации зимних видов спорта.
Международные соревнования по лыжному альпинизму продолжатся 10 марта.
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