Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

В Азербайджане проходят международные соревнования по лыжному альпинизму (ФОТО)(Дополнено)

Общество Материалы 9 марта 2024 17:43 (UTC +04:00)

Читайте Trend в

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 11:33)

БАКУ /Trend/ - Сегодня стартовали международные соревнования по лыжному альпинизму, организованные совместно Федерацией зимних видов спорта Международной федерации лыжного альпинизма (International Ski Mountaineering Federation-ISMF) и туристическим центром "Шахдаг".

Как сообщает Trend, на международных соревнованиях, впервые проводимых в Азербайджане по этому виду спорта, 55 спортсменов из 11 стран будут бороться за первенство в течение 2 дней.

В первый день соревнований спортсмены попробовали свои силы в спринтерской гонке.

Победители первого дня соревнований были награждены медалями и кубками Федерацией зимних видов спорта и туристическим центром “Шахдаг”.

В мероприятии приняли участие представители министерства молодежи и спорта, Национального олимпийского комитета и Федерации зимних видов спорта.

Международные соревнования по лыжному альпинизму продолжатся 10 марта.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Лента

Лента новостей

Читать все новости