На заседании российско-узбекской межправительственной комиссии подписан меморандум об интеграции цифровых систем

БАКУ /Trend/ - В Москве состоялось 24-е заседание Межправительственной российско-узбекской комиссии по экономическому сотрудничеству под председательством заместителя председателя правительства – министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова и заместителя премьер-министра Республики Узбекистан Жамшида Ходжаева, передает Trend.

На заседании обсуждались вопросы отраслевого взаимодействия между Россией и Узбекистаном. Россия является ключевым партнером и инвестором для Узбекистана, с более чем 3000 российскими компаниям.

В ходе заседания также рассматривались вопросы сотрудничества в сфере стандартизации и метрологии, энергетики, геологии и недропользования, транспорта, агропромышленности, цифровых технологий, а также социально-культурных и гуманитарных проектов.

Стороны подписали протокол 24-го заседания российско-узбекской комиссии по экономическому сотрудничеству, а также меморандум о взаимопонимании между Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства России и Банком развития бизнеса Узбекистана. Меморандум касается производственной кооперации и интеграции цифровых систем.